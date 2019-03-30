Турнир по тяжелой атлетике «Память» прошёл в Пскове

21:40, 01 апреля 2019, ПАИ

30 марта в Пскове в спорткомплексе средней школы № 16 имени Героя России Алексея Воробьева прошел I открытый турнир по тяжелой атлетике «Память». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, соревнования были посвящены тренерам, которые причастны к развитию данного спорта в Пскове: Евгению Баландину, Вильяму Драбкину и Виталию Васильеву.

Открыл турнир сын Вильяма Драбкина Юрий Драбкин, мастер спорта по тяжелой атлетике, замдиректора спортивного клуба имени В. Ф.Краевского в Санкт-Петербурге.

В соревнованиях поучаствовали спортсмены из ДЮСШ «Надежда» и СК «Пауэр» (Псков), ДЮСШ Бежаниц и ДЮСШ Лудзы (Латвия). В неофициальном зачете абсолютными чемпионами турнира стали спортсмены из псковского клуба «Пауэр» Владимир Васильев и Екатерина Низамиева.