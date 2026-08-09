Псковичка Наталья Спиридонова победила на командном чемпионате России по лёгкой атлетике

22:54, 09 августа 2026, ПАИ

Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова стала победительницей командного чемпионата России по лёгкой атлетике. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Псковичка показала результат 1,9 метра. Все планки, в том числе и эту, она преодолела с первой попытки.

Её главные конкурентки также справились с планкой 1,9 метра, но не с первой попытки. В итоге действующая чемпионка России Надежда Андрюхина поделила второе место с Марией Кочановой.