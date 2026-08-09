80-летний юбилей празднует легенда бокса Владимир Ивасенко

18:56, 09 августа 2026, ПАИ

80-летие отмечает спортивный педагог и наставник с большой буквы - заслуженный тренер России Владимир Ивасенко сегодня, 9 августа. Об этом ПАИ сообщил пресс-секретарь дирекции Федерации бокса России по СЗФО Олег Лаптев.

Более полувека Владимир Игнатьевич посвятил боксу. За эти десятилетия он не просто подготовил десятки бойцов высочайшего уровня - под его руководством готовился двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко.

Кроме того, Владимир Игнатьевич принимал участие в подготовке таких мастеров, как чемпион мира Валерий Брудов.

«Для многих поколений спортсменов Владимир Ивасенко стал не просто тренером, а мудрым учителем, который учил не только технике удара, но и стойкости, дисциплине и чести. Его преданность делу, профессиональная интуиция и умение видеть в каждом ученике потенциал чемпиона вызывают искреннее восхищение», - отметили в окружной Федерации бокса России.

Псковская областная федерация бокса и дирекция Федерации бокса России в Северо-Западном федеральном округе поздравили Владимира Игнатьевича с юбилеем.

«Пусть каждый новый день приносит Вам радость, а Ваши ученики продолжают радовать новыми победами, прославляя школу, которую Вы создавали своим трудом», - сказали в федерациях.