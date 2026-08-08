Координатор фонда «Защитники Отечества» Дарья Козьякова рассказала о проведении спортивных мероприятий ко Дню физкультурника

15:40, 08 августа 2026, ПАИ

Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области в Себежском округе Дарья Козьякова сообщила о цикле спортивных мероприятий, приуроченных ко Дню физкультурника. Об этом она написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



Фото: с личной страницы Дарьи Козьяковой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: с личной страницы Дарьи Козьяковой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: с личной страницы Дарьи Козьяковой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: с личной страницы Дарьи Козьяковой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: с личной страницы Дарьи Козьяковой в соцсети «ВКонтакте»









Накануне на городском стадионе в Себеже прошёл дружеский турнир по мини-футболу среди детских команд. В организации и проведении соревнований приняли участие тренер Игорь Кущ и Сергей Кутуков.

Помимо этого, коллективом себежской спортшколы под руководством Татьяны Максимовой были организованы эстафеты «Зимние забавы» и баскетбольный мини-турнир. В программе эстафет были предусмотрены катание на санках, бег на лыжах, метание валенка и другие активности на свежем воздухе.