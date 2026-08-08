Псковский футболист Поздняков забил очередной гол в федеральной ЮФЛ

17:01, 08 августа 2026, ПАИ

Воспитанник псковской «Стрелы» Дмитрий Поздняков забил гол за «Краснодар» в выездном матче Юношеской футбольной лиги среди спортсменов до 16 лет против подмосковного «Мастер-Сатурна». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Поздняков открыл счёт точным ударом на третьей минуте встречи. Позднее партнёры по команде его поддержали, и «Краснодар» одержал уверенную победу со счётом 5:1. «Быки» остались на втором месте в турнирной таблице, уступая только ЦСКА. Следующий матч «Краснодар» проведёт 16 августа на своём поле против московской «Родины».

В списке лучших бомбардиров соревнований Дмитрий Поздняков поднялся с седьмой на шестую строчку. В его активе 12 голов в 18 играх этого сезона.

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