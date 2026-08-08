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Спорт

Борис Елкин: День физкультурника в Пскове прошёл ярко и энергично

День физкультурника в Пскове – от утренней пробежки на набережной до ночного забега у Покровской башни – прошёл ярко и насыщенно. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ

Праздничное утро началось на набережной реки Великой. Сотни жителей и гостей города приняли участие в пробежке вместе со спортивным сообществом «5 вёрст».

Затем спортивная программа продолжилась на стадионе «Машиностроитель». Там состоялись соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» и первенство Северо-Западного федерального округа по футболу среди спортсменов до 15 лет.

На городском пляже прошли соревнования по пляжному волейболу.

На «Электроне» для гостей организовали показательные выступления и мастер-класс по спортивной аэробике, фитнес-тренировку и «Функциональный челлендж». Фитнес-клуб «Супер фитнес» провёл для всех желающих общую зарядку.

Завершит праздничный день ночной забег, который стартовал в 23:00 возле Покровской башни.

«Спорт и движение – это жизнь! От имени администрации Пскова поздравляю с Днём физкультурника и желаю новых свершений и рекордов. Пусть любая высота даётся легко, а медали обязательно находят своих достойных обладателей», – написал Борис Елкин.

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