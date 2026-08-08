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Спорт

Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове

Пятый заплыв на открытой воде Swimcup прошёл сегодня в Пскове. Соревнования, приуроченные ко Дню физкультурника, собрали около 150 пловцов из разных регионов России. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
    Фото: ПАИ

Старт заплывам на дистанциях 1 700, 2 500 и 5 000 метров был дан у стен Псковского кремля, недалеко от Троицкого собора. Финишная черта для всех участников была расположена на общественном пляже возле Мирожского монастыря. Организаторы предусмотрели три дистанции: «Лайт» (1,7 км), «Классик» (2,5 км) и «Ультра» (5 км). Участники заплывов на 2 500 и 5 000 метров сначала преодолевали дистанцию по течению до разворотных буёв, а затем плыли против течения к финишу. Дистанция 1 700 метров пролегала полностью против течения.

В День физкультурника в Псковской области по всему региону было организовано 85 спортивных мероприятий, в которых участвует около трёх тысяч человек. Программу мероприятий можно найти на сайте ПАИ.

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