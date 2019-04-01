Противопожарный рейд прошёл в четырёх деревнях Великолукского района

22:35, 01 апреля 2019, ПАИ

1 апреля в деревнях Мишагино, Борки, Комша, Бардино прошёл противопожарный рейд. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, специалисты провели его в местах проживания многодетных семей, неблагополучных и одиноких престарелых граждан.

В ходе рейда до граждан были доведены основные требования пожарной безопасности в быту. Сотрудники распространили листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования в быту», а также выдали памятки гражданам по нормативным требованиям по устройству отопительных печей.

Кроме того, специалисты МЧС указали жителям на нарушения требований пожарной безопасности, которые были выявлены в ходе обследования их домов.

До граждан также довели информацию по обстановке с пожарами на территории Великолукского района и напомнили телефонные номера экстренных оперативных служб.