Более 6 млн рублей получит Псковский театр кукол

11:40, 02 апреля 2019, ПАИ

В рамках проекта «Единой России» «Культура малой Родины» Псковский кукольный театр получит финансовую поддержку. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, в этом году субсидия на техническое оснащение театра и развитие творческой деятельности составит 6 млн 451,6 тысяч рублей.

В частности, 4 млн 86 тысяч рублей будет выделено на укрепление материально-технической базы. По словам директора театра кукол Татьяны Ааб, на часть выделенных средств планируется приобрести автобус, поскольку многое в деятельности театра зависит от транспорта. Кукольный театр выезжает в образовательные учреждения, на гастроли и фестивали. Татьяна Ааб подчеркнула, что сейчас театр использует транспорт Театрально-концертной дирекции Псковской области, но перевозить в этом автобусе людей и декорации не удобно.

Кроме того, 2 млн 365,6 тысяч рублей потратят на создание новых спектаклей. Главный режиссер Псковского театра кукол Александр Заболотный займется подготовкой новогодней постановки. Еще один спектакль «Питер Пэн» - по повести сэра Дж. М. Барри - поставит приглашенный режиссер.