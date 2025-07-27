Выставка по итогам практики студентов-репинцев открылась в «Михайловском»

17:00, 27 июля 2025, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 27 июля, открыли традиционную выставку «Первое впечатление» по итогам ежегодной практики студентов Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Будущие художники – 26 графиков и 24 живописца – под руководством своих наставников отобрали для экспозиции нынешнего года 70 графических листов и 110 холстов, выполненных во всех основных жанрах. Это пейзажи, архитектурные пейзажи, интерьеры, натюрморты, портреты, жанровые картины. Художники запечатлели Святогорский монастырь, усадьбы Пушкинского заповедника и их окрестности, живописный «Дом Довлатова», туристов и местных жителей, взрослых и детей, работников «Михайловского» и священнослужителей. В поле их внимания попали даже музейные лошади и поленница под высоким навесом.

В музее-заповеднике «Михайловское» отметили, что многие молодые художники впервые оказались в Псковской области, в Пушкиногорье. Студенты признаются, что за полтора месяца практики получили множество самых ярких впечатлений – от погодных до литературных и художественных.

Для большей части молодых художников сегодняшний показ – это первая встреча со зрителями, фактически начало их профессиональной выставочной деятельности, добавили в Пушкинском заповеднике. Кроме того, к моменту открытия экспозиции сотрудники музея вместе с молодыми художниками подготовили каталоги – отдельно о графической и отдельно о живописной составляющих выставки. Для многих из авторов это первая официальная публикация их произведений.

Практикой студентов факультета живописи в этом году руководили Андриан Берсенев, доцент кафедры живописи и композиции и Никита Цыцин, профессор кафедры рисунка, а занятиями будущих графиков – Александр Белов, доцент кафедры живописи и композиции и Владимир Романов, старший преподаватель кафедры рисунка, добавили в «Михайловском».

Экспозицию «Первое впечатление» разместили в фойе большого театрально-концертного зала в музейном Научно-культурном центре (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) частично на первом этаже и, здесь же, на втором, в так называемом «зимнем саду». Как планируется, выставка будет открыта для посетителей Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» до 28 сентября.