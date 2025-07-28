«Михайловское» закроется на санитарный день 29 июля

10:09, 28 июля 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» напоминает своим потенциальным посетителям, что завтра, 29 июля, в учреждении санитарный день. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

С 30 июля усадьбы Пушкинского заповедника возобновят приём посетителей по графику высокого сезона: без выходных с 10:00 до 18:00, а по субботам – с 10:00 до 20:00.

В «Михайловском» напомнили, что помимо традиционных обзорных и тематических экскурсий в течение двух последних дней июля и в августе для гостей подготовлено множество самых разнообразных предложений: новые выставки, в том числе и федерального звучания, интерактивные образовательные программы, концерты в рамках многолетнего проекта «Летние вечера в русской усадьбе» в Тригорском, фольклорное гуляние «Три Спаса» и многое другое.

Самым ярким сценическим событием предстоящего августа обещает быть вечер балета памяти Геннадия Селюцкого «Посвящение учителю» с участием артистов Национального академического Большого театра оперы и балета Белоруссии. Он назначен уже на 2 августа.

Центральное научное событие предстоящего месяца и, пожалуй, всего текущего года – традиционные Михайловские Пушкинские чтения. В этом августе конференцию готовят к 200-летию со времени михайловской ссылки А. С. Пушкина. Её название «...И голос лиры вдохновенной... / И славы блеск, и мрак изгнанья, / И светлых мыслей красота...». Проведут чтения 21 и 22 августа.

С полным перечнем предложений для посетителей Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» на предстоящий месяц можно познакомиться на официальном сайте учреждения в разделе «Календарь событий – август».