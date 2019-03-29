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Происшествия

Зарезавший сожительницу пскович проведёт 9 лет в колонии строгого режима

Псковский городской суд признал виновным 48-летнего местного жителя в убийстве своей сожительницы. Как сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК России по Псковской области, ему назначено наказание по части 1 статьи 105 УК РФ, преступнику предстоит провести 9 лет в колонии строгого режима.

Происшествие произошло с 17 по 19 июля 2017 года в псковской квартире, где проживали осужденный и его 59-летняя знакомая. Из-за давних обид между ними произошёл конфликт. Во время очередной ссоры, выясняя отношения, мужчина достал нож и нанес им удар в грудь женщины. Полученная травма оказалась смертельной. Спустя некоторое время женщина умерла.

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