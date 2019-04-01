4 тонны мяса без ветеринарных документов задержаны в Себежском районе

15:41, 02 апреля 2019, ПАИ

Два автомобиля, в которых находилось 4 тонны охлажденной говядины, баранины и субпродуктов без ветеринарной документации, задержали в Себежском районе сотрудники Россельхознадзора, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. Автомобили следовали из Белоруссии и были остановлены совместно с местной полицией и таможней.

На мясе отсутствовала маркировка, которая бы подтверждала его безопасность и происхождение, не было данных о дате производства, сроках реализации и условиях хранения. При этом мясо перевозилось не в холодильном оборудовании.

Специалисты провели денатурацию продукции раствором метиленовой сини, был оформлен акт о возврате груза в Белоруссию.