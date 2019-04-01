0
19:17
Более 5 млн евро получат Псковская область и Сетомаа по программе «Россия — Эстония»
17:23
Михаил Ведерников представил в Минприроды опыт реализации «мусорной» реформы в Псковской области
21:55
Без палок в колесах
14:38
Александр Котов о «Титан-Полимере»: Прямой экологической опасности при соблюдении законодательства он не представляет
13:08
Алексей Севастьянов о строительстве завода «Титан-Полимер»: Человека в дом не пустили, а из соседнего села на него уже собака налаяла
13:02
Александр Котов призвал не вставлять палки в колёса инвесторам
12:11
Герман Петрушко о заводе «Титан-Полимер»: Отходов у производства нет
Еще новости
Экономика

4 тонны мяса без ветеринарных документов задержаны в Себежском районе

Два автомобиля, в которых находилось 4 тонны охлажденной говядины, баранины и субпродуктов без ветеринарной документации, задержали в Себежском районе сотрудники Россельхознадзора, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. Автомобили следовали из Белоруссии и были остановлены совместно с местной полицией и таможней.

На мясе отсутствовала маркировка, которая бы подтверждала его безопасность и происхождение, не было данных о дате производства, сроках реализации и условиях хранения. При этом мясо перевозилось не в холодильном оборудовании.

Специалисты провели денатурацию продукции раствором метиленовой сини,  был оформлен акт о возврате груза в Белоруссию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 5 млн евро получат Псковская область и Сетомаа по программе «Россия — Эстония»
01 апреля 2019
Более 5 млн евро получат Псковская область и Сетомаа по программе «Россия — Эстония»
Михаил Ведерников представил в Минприроды опыт реализации «мусорной» реформы в Псковской области
01 апреля 2019
Михаил Ведерников представил в Минприроды опыт реализации «мусорной» реформы в Псковской области
Александр Котов о «Титан-Полимере»: Прямой экологической опасности при соблюдении законодательства он не представляет
28 марта 2019
Александр Котов о «Титан-Полимере»: Прямой экологической опасности при соблюдении законодательства он не представляет
Алексей Севастьянов о строительстве завода «Титан-Полимер»: Человека в дом не пустили, а из соседнего села на него уже собака налаяла
28 марта 2019
Алексей Севастьянов о строительстве завода «Титан-Полимер»: Человека в дом не пустили, а из соседнего села на него уже собака налаяла
Александр Котов призвал не вставлять палки в колёса инвесторам
28 марта 2019
Александр Котов призвал не вставлять палки в колёса инвесторам
Герман Петрушко о заводе «Титан-Полимер»: Отходов у производства нет
28 марта 2019
Герман Петрушко о заводе «Титан-Полимер»: Отходов у производства нет
Татьяна Кириленок стала общественным помощником Михаила Ведерникова
27 марта 2019
Татьяна Кириленок стала общественным помощником Михаила Ведерникова
Быть в плюсе с «Виртуальной АТС»: более 600 компаний Новгородской и Псковской областей используют облачный сервис «Ростелекома»
27 марта 2019
Быть в плюсе с «Виртуальной АТС»: более 600 компаний Новгородской и Псковской областей используют облачный сервис «Ростелекома»

Идет загрузка...