На «Уроке мужества» в музее бывших малолетних узников в Пскове побывали школьники

20:48, 02 апреля 2019, ПАИ

В музее бывших малолетних узников концлагерей побывали воспитанники Псковской школы-интерната. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

«Тесная связь у нас сложилась со многими учебными заведениями,- рассказывала руководитель областной общественной организации Раиса Петровна Кузина.- Нередко получаем приглашения на концерты, посвященные международным дням пожилого человека, матери, на День Победы. И всегда находим внимательных слушателей, когда ребята приходят в наш музей».

В музее размещены документы личных архивов, фотографии, фильмы, воспоминания ветеранов, документы военной поры. Здесь проводятся «Уроки мужества» для школьников и студентов с показом документальных фильмов «Не предать забвению», «Освенцим», «Шестая рота». Особое место занимает книга воспоминаний бывших малолетних узников «Мы помним о прошлом - ради будущего». Фото из архива немецкой документации.

Особую атмосферу в музее создают ожидание и подготовка к 30- летию общественной организации. Снимки на память пополнят как ее летопись, так и школьную.

Новая встреча прошла в рамках проекта «Улучшение качества жизни бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области».