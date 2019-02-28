В Пскове и Псковском районе повышение социальных пенсий коснется более 5,3 тысяч человек

20:59, 02 апреля 2019, ПАИ

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2019 года проиндексированы на 2%. В Пскове Псковском районе повышение коснется 5,3 тыс. пенсионеров. Об этом Псковскому агентству инфорации сообщили в пресс-службе Управления ПФР по Псковской области.

Отметим, что социальные пенсии назначаются по старости, если у человека нет страхового стажа и баллов или их недостаточно для назначения страховой пенсии (например, если человек официально нигде не работал или работал очень мало). Социальные пенсии по старости назначаются на пять лет позже, чем страховые. То есть в 2019 г. женщины выходят на социальную пенсию в 60,5 лет, мужчины – в 65,5 лет.

На социальную пенсию также имеют право инвалиды 1, 2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца, и дети, родители которых неизвестны.

В результате апрельской индексации социальные пенсии в среднем увеличатся на 163 руб. и составят 8308 руб.

Пенсия для инвалидов Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 280 руб. и составит 34067 руб.

Пенсия для участников Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 255 руб. и составит 35050 руб.

Пенсии инвалидов с детства в среднем вырастут на 190 руб. и составят 9685 руб.

Пенсии детей–инвалидов вырастут на 248 руб. и теперь составят 12681 руб.

Обращаем внимание, что размер прибавки может быть как ниже, так и выше указанных сумм – в зависимости от конкретного размера пенсии пенсионера.