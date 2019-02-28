0
22:21
Правительство одобрило законопроект о соцвыплатах для пенсионеров
22:39
Россияне заранее узнают о своих пенсиях
09:18
Стартовал переходный период по повышению пенсионного возраста
22:09
ОПФР по Псковской области продолжает цикл уроков пенсионной грамотности для школьников
20:21
Отделение ПФР по Псковской области информирует, как будет меняться возраст назначения социальной пенсии
21:20
Путин сообщил о росте военных пенсий на 6,3% в 2019 году
17:26
Алексей Федоров: Работники предпенсионного и пенсионного возраста - ценные кадры, без них никуда
Еще новости
Пенсии

В Пскове и Псковском районе повышение социальных пенсий коснется более 5,3 тысяч человек

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2019 года проиндексированы на 2%. В Пскове Псковском районе повышение коснется 5,3 тыс. пенсионеров. Об этом Псковскому агентству инфорации сообщили в пресс-службе Управления ПФР по Псковской области.

Отметим, что социальные пенсии назначаются по старости, если у человека нет страхового стажа и баллов или их недостаточно для назначения страховой пенсии (например, если человек официально нигде не работал или работал очень мало). Социальные пенсии по старости назначаются на пять лет позже, чем страховые. То есть в 2019 г. женщины выходят на социальную пенсию в 60,5 лет, мужчины – в 65,5 лет.

На социальную пенсию также имеют право инвалиды 1, 2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца, и дети, родители которых неизвестны.

В результате апрельской индексации социальные пенсии в среднем увеличатся на 163 руб. и составят 8308 руб.

Пенсия для инвалидов Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 280 руб. и составит 34067 руб.

Пенсия для участников Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 255 руб. и составит 35050 руб.

Пенсии инвалидов с детства в среднем вырастут на 190 руб. и составят 9685 руб.

Пенсии детей–инвалидов вырастут на 248 руб. и теперь составят 12681 руб.

Обращаем внимание, что размер прибавки может быть как ниже, так и выше указанных сумм – в зависимости от конкретного размера пенсии пенсионера.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Правительство одобрило законопроект о соцвыплатах для пенсионеров
28 февраля 2019
Правительство одобрило законопроект о соцвыплатах для пенсионеров
Россияне заранее узнают о своих пенсиях
14 февраля 2019
Россияне заранее узнают о своих пенсиях
Стартовал переходный период по повышению пенсионного возраста
01 января 2019
Стартовал переходный период по повышению пенсионного возраста
ОПФР по Псковской области продолжает цикл уроков пенсионной грамотности для школьников
06 декабря 2018
ОПФР по Псковской области продолжает цикл уроков пенсионной грамотности для школьников
Отделение ПФР по Псковской области информирует, как будет меняться возраст назначения социальной пенсии
19 ноября 2018
Отделение ПФР по Псковской области информирует, как будет меняться возраст назначения социальной пенсии
Путин сообщил о росте военных пенсий на 6,3% в 2019 году
25 октября 2018
Путин сообщил о росте военных пенсий на 6,3% в 2019 году
Алексей Федоров: Работники предпенсионного и пенсионного возраста - ценные кадры, без них никуда
05 октября 2018
Алексей Федоров: Работники предпенсионного и пенсионного возраста - ценные кадры, без них никуда
Юрий Сорокин о сотрудниках предпенсионного возраста: Они – заслуженные работники
02 октября 2018
Юрий Сорокин о сотрудниках предпенсионного возраста: Они – заслуженные работники

Идет загрузка...