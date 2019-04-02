По подсчётам Росстата, многодетной семье в России нужно зарабатывать 82 тысяч рублей, чтобы не голодать
Минимум 82 тысячи рублей должна зарабатывать многодетная семья, чтобы не голодать. Такие данные приводит Росстат. При этом отмечается, что семье пенсионеров требуется меньше денег – 38,3 тысячи рублей.
Росстат отмечает, что семья в России должна зарабатывать 58,5 тысячи рублей, чтобы купить самое необходимое. Например, 79,5% семей имеют проблемы в приобретении необходимого минимума товаров, а 35,4% семей не могут купить пару обуви на сезон. Также 53% семей не справляются с неплановыми расходами, например, на медицину.
Согласно предварительной оценке Росстата, доход на душу населения в прошлом году составил 32,6 тысячи рублей. В прошлом году в Псковской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата по Псковской области за январь-ноябрь 2018 года составила 26 тыс. 181 рубль.