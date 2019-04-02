По подсчётам Росстата, многодетной семье в России нужно зарабатывать 82 тысяч рублей, чтобы не голодать

13:06, 03 апреля 2019, ПАИ

Минимум 82 тысячи рублей должна зарабатывать многодетная семья, чтобы не голодать. Такие данные приводит Росстат. При этом отмечается, что семье пенсионеров требуется меньше денег – 38,3 тысячи рублей.

Росстат отмечает, что семья в России должна зарабатывать 58,5 тысячи рублей, чтобы купить самое необходимое. Например, 79,5% семей имеют проблемы в приобретении необходимого минимума товаров, а 35,4% семей не могут купить пару обуви на сезон. Также 53% семей не справляются с неплановыми расходами, например, на медицину.

Согласно предварительной оценке Росстата, доход на душу населения в прошлом году составил 32,6 тысячи рублей. В прошлом году в Псковской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата по Псковской области за январь-ноябрь 2018 года составила 26 тыс. 181 рубль.