Часть бивня ископаемого слона, иконы, оружие и книгу передали псковские таможенники Минкульту

16:16, 03 апреля 2019, ПАИ

Псковская таможня передала в Управление Министерства культуры России по СЗФО две иконы, антикварную книгу, саблю, шпагу и часть бивня ископаемого слона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе таможни.

Культурные ценности были изъяты у граждан, пытавшихся вывезти или ввезти их в Псковскую область через таможенные посты на границах с Латвией и Эстонией. По всем фактам незаконного перемещения культурных ценностей суд признал граждан виновными и постановил конфисковать ценности в пользу государства.

Происхождение переднего бивня слона неизвестно. Его предположительный возраст - 2 миллиона лет. Австрийская пехотная сабля в ножнах образца 1861 года и шпага австрийская военных чиновников образца 1911 года относятся к культурным ценностям как холодное оружие, изготовленное более 50 лет назад.

Книга «Евгений Онегинъ А. С. Пушкина», изданная в 1916 году в Петрограде, издательством «Товарищество Р. Голике и А. Вильборг» с иллюстрациями Е. П. Самокиш-Судковской и А. Лео является библиографическим, то есть малотиражным изданием, отличающимся высокими эстетическими качествами. Книги, изданные «Товариществом Р. Голике и А. Вильборг», имеют коллекционную ценность. Это печатное издание по результатам экспертизы относится к категории культурных ценностей как то, что создано более 100 лет назад, и является антиквариатом.

Икона «Господь Вседержитель» второй половины XIX - начала XX веков оправлена в декоративную рамку и помещена в деревянный киот с откидной створкой, написана масляными красками на доске и покрыта лаком. Икона с изображением Николая Чудотворца относится к этому же периоду. Обе иконы относятся к категории культурных ценностей как предметы отправления религиозного культа, созданные более 50 лет назад.