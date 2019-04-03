106,2 млрд направят на ремонт и восстановление дорог в регионы России

17:25, 03 апреля 2019, ПАИ

106,2 млрд рублей направят на ремонт и восстановление дорог в субъекты России в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году. Как пишет Информавтодор, об этом говорилось на коллегии Федерального дорожного агентства 2 апреля в Москве.

Еще 5 млрд рублей планируется направить на капиталоемкие мероприятия в городских агломерациях. Первостепенная задача регионов — это обеспечение 100%-й контрактации заявленных объемов работ на 2019 год до конца мая, отмечалось на коллегии.

В ходе заседания было подчеркнуто, что благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году более 226 тысяч километров региональных трасс будут в нормативе. Эта задача стоит перед субъектами-участниками этого нацпроекта.

Руководитель Росавтодора Андрей Костюк пояснил, что в итоге должны появиться сильные региональные команды в сфере управления дорожным хозяйством, которые будут успешно справляться с другими локальными задачами.

В этом году 83 субъекта должны привести в нормативное состояние 6,4 тыс. километров региональных дорог. Показатель по дорогам городских агломераций к концу 2019-го планируется увеличить до 57,2 тыс. километров (63,8%). При этом прирост дорожной сети в нормативе за счет средств федеральной поддержки составит 9 тыс. километров.

В соответствии с методическими рекомендациями Минтранса России были разработаны шестилетние региональные проекты, в рамках которых определены пообъектные перечни дорожных работ. На выполнение мероприятий в 2019 году территории получат 111,2 млрд рублей.

В Псковской области на реализацию проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет выделено в 2019 году почти 450 млн рублей. Средства будут направлены в муниципальные образования, входящие в Псковскую агломерацию: Псков, Псковский, Островский, Палкинский и Печорский районы.