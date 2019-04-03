Больше миллиона рублей заплатили псковичи за нарушения земельного законодательства

21:41, 03 апреля 2019, ПАИ

За первый квартал текущего года жители Псковской области заплатили 1 млн 288 тысяч рублей штрафов за нарушения земельного законодательства. Их в ходе проверки выявило Управление Росреестра по региону, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Специалисты регионального ведомства за указанный период осуществили 278 проверок. По их результатам выявлено 191 нарушение требований законодательства России. Сотрудники Управления выдали 156 предписаний об устранении зафиксированных нарушений и возбудили 112 дел об административном правонарушении. Кроме того, они привлекли к административной ответственности 92 нарушителя и добились того, что 85 нарушений были устранены.

В частности, проверяющие чаще всего фиксировали нарушения земельного законодательства, связанные с самовольным занятием земельного участка, а также с использованием его не по целевому назначению.