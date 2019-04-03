По пять тысяч рублей получат псковские ветераны к Дню Победы

22:40, 03 апреля 2019, ПАИ

В Псковской области инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории области получат единовременную денежную выплату в размере пяти тысяч рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.

Соответствующий приказ Комитета по социальной защите администрации Псковской области опубликован на официальном сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

В документе отмечается, что чиновники всех муниципалитетов Псковской области должны отчитаться о проведении выплат до 6 мая. Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя комитета Татьяну Николаеву.