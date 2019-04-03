0
20:51
Улицу в Рыбинске назовут в честь десантников псковской 6-й роты
18:49
Хайп по-псковски: Зачем коммунистам митинги и отказ от создания новых рабочих мест
18:21
11 апреля в Псковской области начнутся «Президентские состязания»
16:21
И. о. директора «Псковэнерго» назначен Александр Михайлов
15:25
Что известно о председателе Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Тихомировой
15:02
Антивандальный колокол для Сквера Народовластия изготовят псковские кузнецы
14:48
Умер актер Алексей Булдаков
Еще новости
Общество

По пять тысяч рублей получат псковские ветераны к Дню Победы

В Псковской области инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории области получат единовременную денежную выплату в размере пяти тысяч рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.

Соответствующий приказ Комитета по социальной защите администрации Псковской области опубликован на официальном сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

В документе отмечается, что чиновники всех муниципалитетов Псковской области должны отчитаться о проведении выплат до 6 мая. Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя комитета Татьяну Николаеву.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Улицу в Рыбинске назовут в честь десантников псковской 6-й роты
03 апреля 2019
Улицу в Рыбинске назовут в честь десантников псковской 6-й роты
Хайп по-псковски: Зачем коммунистам митинги и отказ от создания новых рабочих мест
03 апреля 2019
Хайп по-псковски: Зачем коммунистам митинги и отказ от создания новых рабочих мест
11 апреля в Псковской области начнутся «Президентские состязания»
03 апреля 2019
11 апреля в Псковской области начнутся «Президентские состязания»
И. о. директора «Псковэнерго» назначен Александр Михайлов
03 апреля 2019
И. о. директора «Псковэнерго» назначен Александр Михайлов
Что известно о председателе Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Тихомировой
03 апреля 2019
Что известно о председателе Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Тихомировой
Антивандальный колокол для Сквера Народовластия изготовят псковские кузнецы
03 апреля 2019
Антивандальный колокол для Сквера Народовластия изготовят псковские кузнецы
Умер актер Алексей Булдаков
03 апреля 2019
Умер актер Алексей Булдаков
Сформирована сборная Псковской области для участия в отборочных соревнованиях WorldSkills Russia-2019
03 апреля 2019
Сформирована сборная Псковской области для участия в отборочных соревнованиях WorldSkills Russia-2019

Идет загрузка...