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Общество

В четыре раза увеличилось количество частных детсадов в Псковской области

В Псковской области зарегистрированы сто частных детских садов. По сравнению с 2017 годом их количество выросло в четыре раза, в тот год их было порядка 25, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра инноваций социальной сферы Псковской области Светлану Седунову.

Светлана Седунова отметила, что с ростом числа частных детских садов, увеличивается и качество услуг, которые в них предоставляются.

Она подчеркнула, что направление по открытию новых частных детских садов остаётся одним из главных видов социального предпринимательства в Псковской области. По её словам, с 2019 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Центр инноваций социальной сферы региона оказывает помощь данной разновидности социального предпринимательства.

Директор Центра отметила, что увеличение частных детских садов позволяет решать проблему, связанную с нехваткой мест для детей в возрасте до трех лет в бюджетных учреждениях.

По данным региональных властей в области порядка девяти тысяч человек не обеспечены на данный момент местами в ясельных группах. Самая большая потребность в яслях – в Пскове, Великих Луках и Псковском районе. При этом по данным управления образования региона, очередь в детские сады для детей от трёх до семи лет отсутствует.

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