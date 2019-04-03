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Общество

Предпринимательству начали обучать псковских школьников

В Псковской области запущен проект «Свое дело в своем регионе». Он направлен на обучение детей предпринимательству. Осуществлять его реализацию будет Центр инноваций социальной сферы Псковской области в рамках национального проекта, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра Светлану Седунову.

По её словам, в рамках запущенного проекта школьники будут генерировать идеи для бизнеса, а также разрабатывать и защищать проекты стартапов. Помогать им в этом будут специалисты Центра.

Светлана Седунова отметила, что в рамках проекта используется два формата – стартап за неделю и бизнес-лагеря. В первом случае тренинги встраиваются в дополнительное образование детей в самой школе, во втором – происходит погружение в сферу бизнеса в рамках отдельных занятий и защиты после них проектов.  

Директор Центра подчеркнула, что сегодня в Псковской области даже дети в старших классах не знают и не понимают, что такое предпринимательство. Реализация проекта «Свое дело в своем регионе», в том числе, и направлена на исправление сложившейся ситуации.

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