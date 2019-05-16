В России выросли доходы в ряде отраслей

08:32, 20 мая 2019, ПАИ

Доходы россиян, занятых в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности в этом году выросли на 6-9%, а работники банков ощутили падение окладов на 1,5%. Об говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды», пишет газета «Известия».

Также в исследовании отмечается, что зафиксирован медленный рост зарплат госслужащих и медицинских работников.

Эксперты считают, что доходы растут в тех отраслях, которые постепенно выходят из депрессивного состояния и где зарплаты были относительно низкими. В целом, по мнению специалистов, по рынку труда улучшения ждать не стоит из-за замедления темпов ВВП.