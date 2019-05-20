В женитьбе ради застолья упрекнули россиян

11:12, 20 мая 2019, ПАИ

В Государственной Думе молодых россиян раскритиковали за безответственность при заключении браков и упрекнули в женитьбе ради свадебного застолья. Как пишет Lenta.ru, об этом заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

Она считает, что причина такого поведения молодоженов – в «отсутствии воспитания». Для россиян, по словам Тамары Плетневой, важнее праздник, который они устраивают для родителей.

Парламентарий также коснулась темы гражданских браков: «Это просто сожительство, чаще всего — временное. Если такое «сожительство» заканчивается регистрацией брака, то, по крайней мере, дети будут защищены».

Тамара Плетнева отметила, комментируя инициативу законодательно закрепить гражданские браки, как официальные, что в комитете никогда не поддержат «непонятно что». При этом она считает, что необходимо материально поощрять проживших много лет в браке супругов.