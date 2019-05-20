18 студентов Псковского агроколледжа прошли преддипломную практику в «Псковэнерго»

12:52, 20 мая 2019, ПАИ

В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» завершилась преддипломная практика для студентов Псковского агротехнического колледжа. 18 будущих энергетиков работали в производственных отделениях предприятия в Пскове, Опочке, Себеже, Новоржеве, Стругах Красных, Острове и Островском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.

Теоретические знания студенты получили в рамках профильных специальностей «Электроснабжение в промышленности» и «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Преподаватели колледжа предложили для дипломных проектов практические темы, связанные с существующими схемами электросетей Псковской области. В частности, будущий энергетик Владислав Скурихин выбрал для работы проект реконструкции ОРУ-110 кВ на подстанции «Печоры», предполагающий замену существующих масляных выключателей на современные элегазовые. После окончания колледжа он планирует реализовать свой проект. Дипломные работы остальных студентов связаны с разработкой схем электроснабжения агропромышленных предприятий региона, модернизацией центров питания различных классов напряжения, технологическим присоединением жилых домов и производственных площадок.

Многие студенты выбрали для работы над дипломными проектами те же подразделения и службы энергопредприятия, где ранее трудились в рамках производственной практики. Студент 4 курса Псковского агротехнического колледжа Максим Ларионов уже во второй раз присоединился к коллективу Службы воздушных линий ПО «Северные ЭС», где принял активное участие в разработке карты содержания трассы высоковольтных линий. В других подразделениях студенты смогли познакомиться с работой оперативного и ремонтного персонала, сотрудников службы РЗА. Перед практикой студенты прошли все необходимые инструктажи, для каждого были определены руководители практики из числа сотрудников предприятия, которые выполняют функции наставников.

Студенты Псковского агротехнического колледжа, проходящие обучение по профильным специальностям, ежегодно приходят на производственную и преддипломную практику в «Псковэнерго». Это часть систематической работы предприятия по формированию кадрового резерва. Псковский агротехнический колледж на протяжении десятилетий остается ведущим образовательным учреждением, которое готовит высококвалифицированные кадры для электросетевого комплекса региона. По данным управления по работе с персоналом, на сегодняшний день в «Псковэнерго» трудятся 550 выпускников Псковского агротехнического колледжа, это каждый четвертый работник предприятия.