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Когда в Псковской области наступит бабье лето, рассказала Тала Нещадимова

Когда в Псковской области наступит бабье лето, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова. Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Великолукская правда. Новости».

Фото: ПАИ

По её словам, на следующей неделе погода будет не самой приятной: ожидаются дожди. Но после 25–26 сентября возможно наступление бабьего лета.

«Устойчивого периода длиной пять – семь дней, когда не будет осадков и будет солнышко, пока не просматривается. Мы надеемся на последнюю пятидневку сентября и первую пятидневку октября», – отметила Тала Нещадимова.

Вместе с тем солнечные дни возможны и на следующей неделе, но это скорее исключение, чем тенденция.

«Циклоны приносят нам тёплую сырую погоду. Пока через нас проходят циклоны, антициклону не удаётся задержаться и развиться», – пояснила руководитель гидрометцентра.

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