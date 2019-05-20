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Общество

21 мая псковичи и туристы могут принять участие в престольном празднике Крыпецкого монастыря

21 мая псковичи и туристы могут принять участие в престольном празднике Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе обители.

20 мая в 16:00 и 21 мая в 7:00 от монастырского подворья у собора Рождества Иоанна Предтечи (Псков, улица Максима Горького, 5а) отправится автобус, который отвезет желающих в обитель на богослужения, по окончании которых паломники вернутся в город. Стоимость поездки – добровольное пожертвование.

Начало водосвятного молебна – в 7:30. До торжественной службы в соборе Иоанна Богослова будет проводиться таинство исповеди. Божественная Литургия начнется в 9:00. После неё состоится праздничный молебен с крестным ходом. Далее для паломников обители - праздничная монастырская трапеза. Желающие также смогут окунуться в святом источнике и набрать освященной воды.

22 мая псковичей и туристов приглашают на престольный праздник Крыпецкого подворья в деревне Торошино в храм святителя Николая. Божественная литургия начнется в 9:00. Отъезд от собора Рождества Иоанна Предтечи (улица Максима Горького, 5а) в 7:30. Стоимость поездки – добровольное пожертвование.

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