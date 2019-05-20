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Легкоатлетический пробег «Старая крепость» пройдёт в Печорах 25 мая

25 мая в Печорах состоится массовый легкоатлетический пробег «Старая крепость». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Пробег проводится с 1990-го года и пользуется популярностью у печерян и гостей города. В этом году ожидается участие не менее 800 человек.

Старт запланирован на 12:00 на городском стадионе. В программе – кросс-ходьба по улицам города вблизи Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Длина дистанции составит 2,4 км. Организаторы уточнили, что те, кто не может бежать, будет идти пешком. Победители и призеры в каждой группе получат грамоты и медали. Награды вручат также самому опытному участнику и самой многодетной семье – участнице пробега. Кроме того, в рамках пробега пройдет розыгрыш призов по нагрудным номерам.

Принять участие в пробеге может любой желающий, не имеющий медицинских противопоказаний. Планируется сформировать 11 возрастных групп, в отдельной группе будут соревноваться люди с ограниченными возможностями здоровья».  Участие – бесплатное.

Предварительная регистрация возможна в Печорской районной детско-юношеской спортивной школе (Печоры, улица Индустриальная, 13).

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