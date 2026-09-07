Мастер-класс с заслуженным мастером спорта Владиславом Гринёвым прошёл в Пскове

12:12, 07 сентября 2026, ПАИ

Воспитанники псковской спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Барс» приняли участие в мастер-классе с заслуженным мастером спорта России Владиславом Гринёвым. Мероприятие прошло 6 сентября, сообщили ПАИ в учреждении.



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»











Владислав Гринёв – многократный призёр чемпионатов мира, многократный победитель и призёр чемпионатов Европы, один из сильнейших российских пловцов, специализирующийся в плавании вольным стилем.

В учреждении отметили, что для юных спортсменов эта встреча стала важным и вдохновляющим событием. Они получили возможность увидеть работу спортсмена высокого уровня, а также узнать профессиональные советы, тонкости подготовки, техники и настроя на результат.

После мастер-класса состоялась автограф-сессия, а также ребята смогли сфотографироваться с Владиславом Гринёвым.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое смотрите в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».