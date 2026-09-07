Участники сборной Псковской области стали призёрами Спартакиады пенсионеров России

20:19, 07 сентября 2026, ПАИ

Сборная команда Союза пенсионеров России по Псковской области успешно выступила на XI Спартакиаде пенсионеров России, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Спартакиада прошла в Пензе. Среди дисциплин соревнования были дартс, комбинированная эстафета, плавание, настольный теннис, шахматы, лёгкая атлетика, пулевая стрельба, волейбол. Также состоялась сдача нормативов ГТО.

В шахматах в личном зачёте первое место заняла представительница псковской делегации Наталья Полякова. В личном зачёте по дартсу золото у Людмилы Силиной. Третье место на пьедестале в сдаче нормативов ГТО среди участников 70 лет и старше занял Иван Фомичев.

Задача Спартакиады пенсионеров России – популяризация физической культуры и спорта, как фактора активного долголетия, а основной инструмент – привлечение людей старшего возраста к регулярным оздоровительным занятиям.

Спартакиада является комплексным мероприятием и проводится в рамках федерального проекта «Старшее поколение» президентского нацпроекта «Семья».

Ранее сообщалось, что великолучанки выиграли четыре золота на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике.

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