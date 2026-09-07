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Кубок ОФФ «Северо-Запад» среди мальчиков до 13 лет разыграют в Пскове

Кубок Объединения федераций футбола (ОФФ) «Северо-Запад» среди мальчиков до 13 лет пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» с 16 по 22 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе объединения.

Фото: ПАИ

В соревнованиях примут участие 18 команд из шести регионов России. Главный трофей будет разыгран по швейцарской системе. Соперников по первому туру определила жеребьевка. Начиная со второго и на каждый последующий тур пары команд формируются исходя из их положения в турнирной таблице. Каждая команда проведёт семь матчей.

Псковскую область представят псковские «Барс», «Спартак Будущее», «Стрела» и «Псков», а также великолукский «Экспресс».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое смотрите в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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