Подведены итоги группового этапа чемпионата Псковской области по футболу

15:02, 07 сентября 2026, ПАИ

Подведены итоги группового этапа чемпионата Псковской области по футболу среди мужских команд, который завершился 6 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В группе «Юг» первое место с абсолютным результатом (восемь побед в восьми играх) заняла «Луки-Энергия – 2». Второе место у «Опочки», которая на два балла опередила новоржевскую «Фортуну».

Клуб «Псков», также одержавший восемь побед подряд, занял первое место в группе «Север». На второй позиции – «Псков Юнайтед». Замкнули тройку лидеров «Синие Стрелы».

По итогам первого этапа «Псков», «Луки-Энергия – 2», «Опочка» и «Псков Юнайтед» продолжат борьбу в «Финале четырёх» за главный трофей. «Синие Стрелы» и «Фортуна» разыграют «Серебряный кубок».

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