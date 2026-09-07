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Великолучанки выиграли четыре золота на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике

Великолучанки, воспитанницы спортшколы «Атлетика» выиграли четыре золотые медали на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике «Гераклиоша», которые прошли в Москве 5 сентября. Об этом сообщается в группе школы в соцсети «ВКонтакте».

  • Великолучанки выиграли четыре золотые медали на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике
    Фото: спортшкола «Атлетика»
  • Великолучанки выиграли четыре золотые медали на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике
    Фото: спортшкола «Атлетика»
  • Великолучанки выиграли четыре золотые медали на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике
    Фото: спортшкола «Атлетика»
  • Великолучанки выиграли четыре золотые медали на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике
    Фото: спортшкола «Атлетика»
  • Великолучанки выиграли четыре золотые медали на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике
    Фото: спортшкола «Атлетика»

Победы на этих стартах одержали Владислава Ершова и Алина Иванова. Ершова стала лучшей в барьерном беге на 60 и 300 метров среди спортсменок до 14 лет. Иванова также одержала две победы в этих дисциплинах среди легкоатлеток до 16 лет.

Тренируют спортсменок Антон Рогов и Ирина Толкачева.

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