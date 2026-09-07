Великолукский тренер сравнил стадион во Владимире с курятником

11:06, 07 сентября 2026, ПАИ

Состояние стадиона во Владимире после выездного матча 22-го тура Второй лиги дивизиона «Б» против местного «Торпедо» раскритиковал главный тренер футбольного клуба «Луки-Энергия» Михаил Сальников на послематчевой пресс-конференции.

«Хочется сказать, что по самой атмосфере здесь, когда в своё время в Первой лиге играли, была хорошая арена, хорошее поле. А сейчас мы играем в каком-то курятнике, если по-русски сказать. Все за сетками стоят. Болельщики тут любят футбол. По крайней мере, раньше большое количество зрителей собиралось», – сказал Сальников на послематчевой пресс-конференции.

Тренер также обратил внимание на небезопасные условия для игроков у скамейки запасных. «Один раз футболист соперника опасно влетел, а там уже в двух метрах железное ограждение. Я не знаю, как это допускают, лицензирование проходят», – сказал специалист.

«Когда играешь на стадионе, когда приходят люди, совсем по-другому, приятнее играть. Хочется пожелать команде гостей, чтобы они скорее привели в порядок стадион. Хорошее поле, тут приятно играть. Хочется, чтобы они и сами от этого получали удовольствие», – добавил наставник великолучан.

Матч во Владимире завершился победой «Луки-Энергии» со счётом 2:1. Благодаря этой победе великолучане вышли на третье место в турнирной таблице, обойдя «Балтику-2». Великолукский клуб уступает два очка лидирующему «Мурому».