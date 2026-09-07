Лидеров 120-километрового трейла в Псковской области на финише разделило две секунды

10:27, 07 сентября 2026, ПАИ

Подведены итоги всех забегов в рамках трейла Truvor ultra trail, который проходил в Печорском районе Псковской области 5 и 6 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

До финиша 120-километрового двухдневного забега «Хугин и Мугин» добралось 12 участников из 17. Первое место, преодолев дистанцию за 11 часов 34 минуты и 42 секунды, занял Григорий Соколов из Сыктывкара. Всего две секунды ему проиграл пскович Александр Ермолин. Третье место занял Антон Пашичев из Кондопоги. Замкнула колонну спортсменов петербурженка Любовь Розанова, преодолевшая дистанцию за 16 часов и 47 минут.

На дистанции 60 километров Алексей Якубчук из Псковской области занял четвёртое место, уступив победителю и призёрам из Коми, Омска и Москвы. В 30-километровом забеге Антон Антонов, представляющий УМВД России по Псковской области, пришёл к финишу вторым, уступив только Антону Иванову из Великого Новгорода.

В 15-километровом забеге всю тройку призёров у мужчин составили представители Псковской области: Игорь Карепин возглавил зачёт, Григорий Мухин занял второе место, а Максим Лебедев – третье. У женщин победила гостья из Ленинградской области, а на пьедестале компанию ей составили псковички Ульяна Быкова и Анастасия Яковлева.

Отметим, что на дистанции пять километров тройку лидеров в абсолютном зачёте среди мужчин и женщин замкнула псковичка Маргарита Компаниец, проиграв только лидерам мужского забега псковичам Алексею Ковалёву и Александру Травину.

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