Схема движения городских автобусов изменится 24 мая в Пскове

17:17, 20 мая 2019, ПАИ

24 мая в Пскове в связи с проведением мероприятий, посвящённых Всероссийскому дню славянской письменности и культуры в честь Последнего звонка, изменится схема движения городских автобусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковпассажиравтотранс.

В частности, с 14:30 до 15:10 в городе будут закрыты для движения автобусов площадь Ленина, улица Советсткая (от площади Ленина до Октябрьской площади), Октябрьская площадь, Октябрьский проспект (от Октябрьской площади до улицы Гражданская), улица Леона Поземского (от улицы Труда до площади Ленина), улица Кузнецкая (от улицы Спортивной до улицы Льва Толстого), Рижский проспект (от улицы Максима Горького до площади Ленина).

В связи с этим автобусы маршрутов № 3, 4, 17, 116 из микрорайона Завеличье поедут по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, на дамбу, до площади Победы, на улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее - по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы № 14 пустят по улицам Коммунальной, Максима Горького через дамбу, на площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее - по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы № 115, 122 с автовокзала отправятся по улице Яна Фабрициуса, площади Победы (с остановкой), через дамбу, по улице Максима Горького, с выездом на Рижский проспект и далее - по маршруту. В обратном направлении – с Рижского проспекта по улице Максима Горького, через дамбу на площадь Победы (с остановкой), по улице Яна Фабрициуса на автовокзал.

Автобусы № 1, 109 будут ехать по улице Леона Поземского до церкви Косьмы и Дамиана с поворотом на улицу Труда, по Текстильной на улицу Инженерную, по Кузнецкой, Льва Толстого, Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы № 8, 8А поедут через площадь Победы, улицу Яна Фабрициуса на вокзал, от вокзала по улице Яна Фабрициуса, площади Победы, улице Яна Райниса.

Автобусы маршрута № 11 отправятся в этот день с улицы Звездной и поедут по улице Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой, Льва Толстого, Гражданской и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобус № 19 с Цементного склада будет ехать через дамбу, площадь Победы, улицу Яна Фабрициуса на вокзал, а от вокзала - по улице Яна Фабрициуса, через площадь Победы обратно на Цементный склад.

Автобусы № 25, 114, 118, 124, 124А, 127 поедут через мост Александра Невского и далее - по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Маршруты № 22, 30 будут закрыты с 14:30 до 15:10.

Кроме того, 24 мая, в единый день проведения последних звонков в общеобразовательных школах города, в Пскове запретят продажу алкоголя.