Псковичи могут пожаловаться на бездействие полицейских из линейного отдела

17:49, 20 мая 2019, ПАИ

20-24 мая на территории оперативного обслуживания псковского линейного отдела проходит профилактическое мероприятие «Заявитель». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время операции полиция намерена выявлять и пресекать факты укрытия преступлений от регистрации и учёта, которые, например, производятся с помощью прямого отказа сотрудников принимать заявления о преступлении; оставления без соответствующих мер реагирования поступающих в дежурную часть и непосредственно к сотрудникам полиции сообщений о преступлениях и происшествиях.

Адреса и телефоны для обращения граждан:

1. Дежурная часть псковского линейного отдела МВД России на транспорте - Псков, улица Вокзальная, 23 (правое крыло железнодорожного вокзала), 8 (8112) 66-57-46; 8 (8112) 66-58-25. Круглосуточно.

2. Псковский линейный отдел МВД России на транспорте – Псков, улица Бастионная, 12 А. 8(8112) 75-77-01. Режим работы с 9:00 до 18:00.

3. Дежурная часть Управления на транспорте МВД России по Северо- Западному Федеральному округу – Санкт-Петербург, улица Ярославская, 4. Телефон доверия 8-800- 200-16-02. Круглосуточно.

4. Псковская транспортная прокуратура – Псков, улица Яна Фабрициуса, 23. 8(8112) 72-71-83. Режим работы с 9:00 до 18:00.