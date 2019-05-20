Мастер-классы, экскурсии, квесты и вечеринка ждут гостей «Молодой Ганзы» в Пскове

18:31, 20 мая 2019, ПАИ

С 27 по 30 июня Псков будет принимать делегатов 39-х Международных Ганзейских Дней, в рамках которых пройдет фестиваль «Молодая Ганза» для жителей ганзейских городов от 14 до 26 лет. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодёжном центре, который готовит программу «Молодой Ганзы», 27 июня гости города познакомятся с организаторами. На собрании делегаты смогут задать вопросы и записаться на мастер-классы. Затем начнётся торжественная церемония открытия фестиваля в Псковском кремле.

28 июня на заседании «Молодой Ганзы» участники обсудят вопросы формирования комиссии на следующий год и презентуют проекты Ганзейских городов, направленные на укрепление сотрудничества. В студенческом сквере на улице Ленина, 2 гости Пскова сыграют в квест-игру, которая поможет им познакомиться с городом. Делегатам, например, предложат дорисовать герб Ганзейского города или по старинной фотографии найти то или иное место, здание, улицу. Также запланированы мастер-классы в производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им В. П. Шмитца: декорирование крафт-пакетов и деревообработка. После этого каждый сможет увезти с собой сувенир, сделанный собственными руками.

В вечером того же дня гости города смогут почувствовать себя купцами и проплыть по реке Великой на кораблях.

Завершится день молодёжным гулянием «Из истории в современность» в студенческом сквере на улице Ленина, 2.



29 июня состоится ещё одно заседание «Молодой Ганзы», после чего гости отправятся на различные мастер-классы и примут участие в посадке деревьев на «Аллее Дружбы» в Финском парке. Затем у памятника Александра Невского участники фестиваля запустят в небо воздушных змеев.



30 июня делегаты отправятся в Печоры, чтобы познакомиться с историей Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря.