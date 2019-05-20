Порховский приют «Добрый» получил будки для собак благодаря депутату и школьникам

18:13, 20 мая 2019, ПАИ

Учащиеся Порховской школы №1 передали приюту «Добрый» 14 будок для бездомных собак. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, социальный проект придумал и помог воплотить депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев.

Школьники шестых-седьмых классов под руководством учителя труда Валентина Ускова 3 месяца собирали домики для обитателей приюта. «Все вместе мы включились в этот проект. Посетили приют, посмотрели собак, прикинули размеры и сделали чертежи. А дальше отрабатывали уже полученные навыки и, конечно, потом пошло творчество», - рассказал Валентин Усков. Школьники сделали именные таблички, и теперь каждый посетитель приюта может узнать кличку собаки. Будки получились надёжными и тёплыми – и стены, и крыша выполнены с прослойкой из пенопласта.

Педагог отметил, что работа настолько захватила ребят, что они готовы были мастерить и после уроков, старались и торопились. «Все довольны, а главное, знают, что их работа принесёт пользу», - отметил преподаватель. Сам Валентин Усков назвал участие в акции самым интересным проектом за 30 лет работы.

«То, что сделали ребята, дорогого стоит. Не каждый мужчина, взрослый человек может выполнить такую работу. А наши мальчишки молодцы! Они сумели», - отметил работу учащихся Геннадий Григорьев. Депутат не только придумал для школьников проект, но и приобрёл для его реализации все материалы, крепёж и недостающий инструмент.

«Это человек с неординарным подходом к жизни. Не каждый готов помогать людям, Геннадий Владимирович и может, и делает. Его хорошо знают не только в нашем районе, но и в соседнем Дновском», - рассказала заместитель главы администрации Порховского района по социальной политике Ольга Иванова на школьном празднике, посвящённом завершению проекта. «Казалось бы, что такое будка для собак? Но это очень важно. Дети работали, и каждый думал об определённой собаке. А ещё они учились строить. И если каждый из них когда-то потом построит себе дом в Порховском районе и останется в нём жить, это будет просто замечательно. Надеюсь, спустя годы мы сможем оценить эти самые важные результаты сегодняшнего проекта», - добавила Ольга Иванова.

Все 14 будок или «жилой комплекс для питомцев», как окрестили его учащиеся, перед отправкой в приют установили в школьном дворе. После оценки жюри авторы лучших работ получили в подарок наборы инструмента и сертификаты на посещение кафе, а все бригады – памятные дипломы участников.

В этот же день два грузовика перевезли будки на место, в приют. «Если каждый муниципалитет, каждая школа возьмётся и повторит наш проект, наверное, не останется бездомных собак. У каждой собаки должен быть свой дом, и доброту к животным мы должны прививать детям со школьной скамьи», - считает Геннадий Григорьев.

Парламентарий отметил, что проблема безнадзорных животных назрела и требует решения, порховская идея может быть отличным примером для всех. «Проект «Чистая страна» – это не только чистая вода и борьба со свалками. Одно из направлений – это ответственное отношение к животным. Эти ребята уже никогда не выкинут животное на улицу», - уверен депутат.