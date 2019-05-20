Престольный праздник состоится в Крыпецком монастыре 21 мая

22:53, 20 мая 2019, ПАИ

21 мая в Крыпецком монастыре (Псковский район) состоится престольный праздник Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе монастыря.

21 мая в 7 часов утра от монастырского подворья – собора Рождества Иоанна Предтечи (г. Псков, ул. М.Горького, д. 5а) автобус доставит паломников в обитель на богослужения, по окончании которых паломники вернутся в город. Стоимость поездки – добровольное пожертвование.

Начало водосвятного молебна – в 7.30 утра. До торжественной службы в соборе Иоанна Богослова будет проводиться таинство исповеди.

Божественная Литургия начнется в 9 часов утра. По окончании Литургии состоится праздничный молебен с крестным ходом. Далее для паломников обители состоится праздничная монастырская трапеза. Желающие также смогут окунуться в святом источнике и набрать освященной воды.

22 мая состоится престольный праздник Крыпецкого подворья в деревне Торошино, в храме святителя Николая. Божественная Литургия начнется в 9 часов утра. Отъезд от собора Рождества Иоанна Предтечи (г. Псков, ул. М.Горького, д. 5а) в 7 час. 30 мин. Стоимость поездки – добровольное пожертвование.