0
19:47
Псковский детский фонд проведет праздник для 120 подопечных
17:37
В России расширен перечень специальностей для целевого набора в вузы
17:17
Схема движения городских автобусов изменится 24 мая в Пскове
16:28
Многодетная семья из Пскова сможет переехать в новый дом благодаря поддержке губернатора
13:40
«Маленький чемпион» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:20
Pre-party состоялось у претенденток на титул «Миссис Псков»
12:32
Прием заявок на конкурс проектов музыки к гимну Псковской области продлится до 1 июня
Еще новости
Общество

Престольный праздник состоится в Крыпецком монастыре 21 мая

21 мая в Крыпецком монастыре (Псковский район) состоится престольный праздник Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе монастыря.

21 мая в 7 часов утра от монастырского подворья – собора Рождества Иоанна Предтечи (г. Псков, ул. М.Горького, д. 5а) автобус доставит паломников в обитель на богослужения, по окончании которых паломники вернутся в город. Стоимость поездки – добровольное пожертвование.

Начало водосвятного молебна – в 7.30 утра. До торжественной службы в соборе Иоанна Богослова будет проводиться таинство исповеди.

Божественная Литургия начнется в 9 часов утра. По окончании Литургии состоится праздничный молебен с крестным ходом. Далее для паломников обители состоится праздничная монастырская трапеза. Желающие также смогут окунуться в святом источнике и набрать освященной воды.

22 мая состоится престольный праздник Крыпецкого подворья в деревне Торошино, в храме святителя Николая. Божественная Литургия начнется в 9 часов утра. Отъезд от собора Рождества Иоанна Предтечи (г. Псков, ул. М.Горького, д. 5а) в 7 час. 30 мин. Стоимость поездки – добровольное пожертвование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский детский фонд проведет праздник для 120 подопечных
20 мая 2019
Псковский детский фонд проведет праздник для 120 подопечных
В России расширен перечень специальностей для целевого набора в вузы
20 мая 2019
В России расширен перечень специальностей для целевого набора в вузы
Схема движения городских автобусов изменится 24 мая в Пскове
20 мая 2019
Схема движения городских автобусов изменится 24 мая в Пскове
Многодетная семья из Пскова сможет переехать в новый дом благодаря поддержке губернатора
20 мая 2019
Многодетная семья из Пскова сможет переехать в новый дом благодаря поддержке губернатора
«Маленький чемпион» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20 мая 2019
«Маленький чемпион» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Pre-party состоялось у претенденток на титул «Миссис Псков»
20 мая 2019
Pre-party состоялось у претенденток на титул «Миссис Псков»
Прием заявок на конкурс проектов музыки к гимну Псковской области продлится до 1 июня
20 мая 2019
Прием заявок на конкурс проектов музыки к гимну Псковской области продлится до 1 июня
В Пскове наградили «Маленьких чемпионов»
20 мая 2019
В Пскове наградили «Маленьких чемпионов»

Идет загрузка...