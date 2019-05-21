Марина Николаева: Фестиваль «Другое искусство» уникален для России

13:17, 21 мая 2019, ПАИ

«Я бы сказала, что наш фестиваль достаточно уникальный для страны, поскольку объединяет в себе несколько направлений», - заявила исполнительный директор фестиваля «Другое искусство» Марина Николаева 21 мая в эфире проекта ПАИ-live, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Николаева уверена, что успех фестиваля заключается в том, что в нем задействованы профессиональные партнеры. Она также считает, что за 4 года существования фестиваля «Другое искусство» заметно «объективное движение» в сторону открытости темы отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Я думаю, с каждым годом будет все лучше и лучше. К улучшению все это прийти должно, неминуемо», - заверила директор «Другого искусства».

Кроме того, Марина Николаева рассказала про благотворительные сборы, которые проходят в рамках фестиваля. По ее словам, эти сборы выступают больше в роли социальной рекламы в Пскове. Марина Николаева также отметила, что в Детском парке расположен специальный киоск фестиваля, с помощью которого люди могут побольше узнать о мероприятии.