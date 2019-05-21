Два коллектива Палкинской детской школы искусств стали лауреатами фестиваля «Берега надежды» в Санкт-Петербурге
Ансамбль «Веселые ложкари» и хореографический ансамбль «Родники» из Палкино вошли в число призеров отборочного тура международного фестиваля-конкурса детских, юношеских и профессиональных творческих коллективов проекта «Берега надежды», который прошел в
Ансамбль «Родники» под руководством Светланы Ковалевой в номинации «хореография» представил узбекский танец и решением жюри получил звание дипломанта конкурса
Ансамбль «Веселые ложкари» под руководством Ольги Костылевой выступил в номинации «инструментальное исполнительство» с произведением
Кроме того, от радио «Голоса планеты» и продюсерского центра Ольги Алмазовой и Михаила Барского ансамбль «Веселые ложкари» получил сертификат на участие в концерте Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил в Москве.