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Общество

Устойчивый к антибиотикам туберкулёз выявили в России

Генетическая линия возбудителя туберкулеза EurA1.1, распространенная в Белоруссии и ряде европейских стран, выявляется и в России. При этом специалисты подчеркивают, что речь не идет о новом возбудителе, который недавно появился в стране. Особенность этой линии – устойчивость к нескольким противотуберкулезным препаратам, из-за чего лечение инфекции в отдельных случаях может быть сложнее, сообщает газета «Известия».

Фото: ПАИ

Исследование провели ирландские ученые из Дублина. Они проанализировали геномы 1362 образцов микобактерий, в том числе 62 образцов из России. Данные были взяты из открытых международных генетических баз.

Авторы исследования обнаружили у представителей EurA1.1 устойчивость к ряду препаратов первой и второй линии терапии. У некоторых образцов выявлены также генетические признаки устойчивости к современным средствам, включая бедаквилин и линезолид. При этом такая устойчивость характерна не для всех представителей данной линии.

EurA1.1 впервые обнаружили в 2006 году при изучении клинических изолятов из Белоруссии. В России близкие варианты этой генетической линии ранее выявляли, в частности, на Северо-Западе – в Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии.

Руководитель научного отдела микробиологии и молекулярной генетики НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Анна Панова отметила, что EurA1.1 не является доминирующим геновариантом микобактерии в России. По ее словам, его выявление во многом связано с расширением возможностей лабораторной диагностики и внедрением генетических методов.

Эксперты также обращают внимание, что устойчивость к антибиотикам сама по себе не делает бактерию более заразной. EurA1.1 передается так же, как другие возбудители туберкулеза, главным образом воздушным путем при длительном контакте с человеком с активной формой заболевания.

Определить по симптомам, вызвана ли инфекция устойчивым вариантом микобактерии, невозможно. Для этого необходимо лабораторное исследование и определение чувствительности возбудителя к препаратам.

Несмотря на лекарственную устойчивость, такой туберкулез остается излечимым. В зависимости от результатов исследований врачи подбирают индивидуальную комбинацию препаратов. Специалисты отмечают, что у части изученных образцов сохранилась чувствительность к современным средствам терапии.

Одним из перспективных направлений профилактики остается вакцинация. В Центре имени Гамалеи завершилась третья фаза клинических исследований новой вакцины против туберкулеза. Сейчас специалисты обрабатывают полученные за три года данные. По словам научного руководителя центра Александра Гинцбурга, устойчивость микобактерии к антибиотикам не должна влиять на эффективность вакцинной защиты.

Таким образом, появление EurA1.1 не означает, что в России возник новый и неизлечимый вид туберкулеза. Основная проблема, которую выявило исследование, связана с распространением лекарственно-устойчивых вариантов микобактерии и необходимостью точно определять чувствительность возбудителя перед выбором терапии.

Ранее Роспотребнадзор напомнил псковичам, почему антибиотики не помогают при ОРВИ.

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