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Общество

Эксперты дали рекомендации по защите от клещей

Как защитить себя от клещей, напомнили жителям Псковской области специалисты МЧС.

Фото: ПАИ

«Многие из нас проводят свои выходные в лесу, на дачных участках, в деревне. При нахождении на природе важно не забывать об опасности укусов клещей», – отметили в МЧС.

Эксперты советуют, выходя на природу, надевать светлую или однотонную одежду, заправлять брюки в сапоги или носки, а верхнюю часть одежды – в брюки. Манжеты и ворот рубашки также должны плотно прилегать к телу.

Одежду необходимо обрабатывать специальными средствами от клещей. Также желательно не садиться и не ложиться на траву. После возвращения из леса следует снять одежду, тщательно осмотреть её и тело на наличие кровососущих. В период активности средствами против эктопаразитов нужно обрабатывать и своих домашних животных.

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