Одна бутылка на двоих – и инфекция в придачу: что нельзя разрешать школьнику

09:26, 09 сентября 2026, ПАИ

С началом учебного года для школьников особенно актуальными становятся правила профилактики кишечных инфекций. Большое количество детей в одном помещении, общие пространства и тесный контакт создают условия для распространения инфекций. Поэтому именно в первые недели учебы родителям стоит еще раз напомнить детям о простых правилах гигиены. Как это сделать, рассказали врачи на «Радио Дача» (101.5 FM) в проекте «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает».

Одно из главных правил – правильное мытье рук. Делать это нужно не наспех, а с мылом и теплой водой, уделяя процедуре не менее 20 секунд. Ребенку важно сформировать привычку мыть руки после возвращения с улицы, перед едой и после посещения туалета.

Не менее важно соблюдать правила личной гигиены в школе. У ребенка должна быть своя бутылка для воды и индивидуальные столовые приборы. Не стоит пить из одной бутылки с другими детьми, пользоваться чужими приборами или обмениваться едой. Такие на первый взгляд безобидные привычки могут способствовать передаче инфекций.

Еще одно правило касается кашля и чихания. Прикрывать рот и нос ладонью не рекомендуется – лучше использовать одноразовую салфетку или сгиб локтя. Это снижает риск распространения инфекции среди окружающих.

Родителям также советуют внимательно следить за самочувствием ребенка перед школой. Если утром появились температура, выраженный насморк, кашель или другие признаки заболевания, школьника лучше оставить дома. Это поможет ему быстрее восстановиться и одновременно защитит одноклассников от возможного заражения.

В школьном рюкзаке пригодятся влажные салфетки и антисептик для рук – особенно в ситуациях, когда возможности помыть руки с мылом нет.

Отдельное внимание стоит уделить вакцинации. В начале учебного года родителям рекомендуется проверить, все ли прививки по национальному календарю профилактических прививок сделаны своевременно. В частности, оптимальным периодом для вакцинации против гриппа считается сентябрь–октябрь – это позволяет сформировать иммунитет до начала эпидемического сезона.

Вакцинация против гриппа проводится детям с шести месяцев. Прививку можно сделать бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.

Главное, что родители могут сделать для профилактики кишечных и других инфекций, – сформировать у ребенка несколько простых привычек: мыть руки, не пользоваться чужими личными вещами, соблюдать правила респираторной гигиены и не идти в школу при первых признаках заболевания.