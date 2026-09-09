Фасад школы № 13 в Пскове привели в порядок за счёт городского бюджета

09:19, 09 сентября 2026, ПАИ

В Пскове подходит к завершению обновление фасада школы № 13. Работы выполняются в этом году за счёт средств местного бюджета.

Как сообщил в своём канале в мессенджере MAX глава Пскова Борис Елкин, в прошлом году в школе провели капитальный ремонт в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Тогда работы по фасаду в общий объём не вошли, однако городские власти взяли этот вопрос под контроль.

В ходе нынешних работ специалисты восстановили штукатурный слой, покрасили фасад и обновили входную группу.

По словам Бориса Елкина, обновление образовательных учреждений в городе продолжается и после проведения масштабных ремонтов.

«Мы не останавливаемся на достигнутом: даже после масштабных работ на образовательных объектах продолжаем улучшать пространство для учеников и педагогов», – отметил глава Пскова.