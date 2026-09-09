Фасад школы № 13 в Пскове привели в порядок за счёт городского бюджета
В Пскове подходит к завершению обновление фасада школы № 13. Работы выполняются в этом году за счёт средств местного бюджета.
Как сообщил в своём канале в мессенджере MAX глава Пскова Борис Елкин, в прошлом году в школе провели капитальный ремонт в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Тогда работы по фасаду в общий объём не вошли, однако городские власти взяли этот вопрос под контроль.
В ходе нынешних работ специалисты восстановили штукатурный слой, покрасили фасад и обновили входную группу.
По словам Бориса Елкина, обновление образовательных учреждений в городе продолжается и после проведения масштабных ремонтов.
«Мы не останавливаемся на достигнутом: даже после масштабных работ на образовательных объектах продолжаем улучшать пространство для учеников и педагогов», – отметил глава Пскова.
В Псковской области проходит голосование за сотовую связь в малых населённых пунктах
Воинский храм святого князя Александра Невского приглашает псковичей на престольный праздник
Жители Усвятского района попросили Александра Козловского решить вопросы с дорогами и интернетом