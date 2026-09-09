На полигоне «Завеличье» продолжаются плановые занятия личного состава 76-й ДШД

09:35, 09 сентября 2026, ПАИ

На полигоне «Завеличье» продолжаются плановые занятия личного состава 76-й ДШД по огневой подготовке. Об этом сообщается в официальном канале Псковской области в MAX.

Горожан просят сохранять спокойствие.

Ранее псковичей предупредили о ежедневных учениях десантников с июня по ноябрь. Стрельбы и вождение автомобильной и бронетанковой техники будут проводиться на полигоне по 30 ноября 2026 года. Занятия проходят ежедневно с понедельника по воскресенье, включая праздничные и выходные дни, с 8:00 до 1:00.

Нахождение на территории и вблизи границ полигона «Завеличье» опасно для жизни. Лица, проникшие на территорию объектов полигона, будут задержаны и переданы органам полиции.