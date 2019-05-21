Экскурсия по Псковскому музею-заповеднику вошла в тройку лучших в России

16:42, 21 мая 2019, ПАИ

Экскурсия по Псковскому музею-заповеднику вошла в тройку лучших в России по итогам всероссийского конкурса «Лучшая экскурсия о Великой Отечественной войне».

Экскурсия «Война от первого лица» заняла второе место. Экскурсоводы из Пскова рассказали о боях на территории области, о воевавших земляках и бесчинствах фашистов. Финалисты старались заинтересовать слушателей с помощью небольших театрализованных представлений, чтобы максимально воссоздать атмосферу эпохи. Как рассказали Псковскому агентству информациив музее, для погружения в эпоху, для эмоционального воздействия на аудиторию, экскурсоводы были одеты в форму и костюмы 1940-х годов.

В профессиональном конкурсе приняли участие экскурсоводы федеральных, региональных, городских и школьных музеев из десятков регионов России. Жюри оценивало содержание и глубину раскрытия темы, интерактивность и оригинальность подачи материала, профессиональное мастерство при работе с детьми и молодежью.