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Культура

Экскурсия по Псковскому музею-заповеднику вошла в тройку лучших в России

Фото: Михаил Глущенко

Экскурсия по Псковскому музею-заповеднику вошла в тройку лучших в России по итогам всероссийского конкурса «Лучшая экскурсия о Великой Отечественной войне». 

Экскурсия «Война от первого лица» заняла второе место. Экскурсоводы из Пскова рассказали о боях на территории области, о воевавших земляках и бесчинствах фашистов. Финалисты старались заинтересовать слушателей с помощью небольших театрализованных представлений, чтобы максимально воссоздать атмосферу эпохи. Как рассказали Псковскому агентству информациив  музее, для погружения в эпоху, для эмоционального воздействия на аудиторию, экскурсоводы были одеты в форму и костюмы 1940-х годов. 

В профессиональном конкурсе приняли участие экскурсоводы федеральных, региональных, городских и школьных музеев из десятков регионов России. Жюри оценивало содержание и глубину раскрытия темы, интерактивность и оригинальность подачи материала, профессиональное мастерство при работе с детьми и молодежью.

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