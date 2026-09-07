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Культура

На сцене Великолукского драмтеатра началась борьба за волшебный цветок

Детский творческий сезон в Великолукском драматическом театре открылся спектаклем «Как Настенька чуть кикиморой не стала» по пьесе В. Илюхова в постановке режиссера Анастаса Кичика, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Фото: Мария Зайцева

Особенно активно на происходящее реагировали малыши и младшие школьники. Действие разворачивается в декорациях, созданных художником Елизаветой Ягуд, которые погружают зрителей в атмосферу дома и семейного мира. В центре истории — трудолюбивая и аккуратная Аленушка в исполнении Алены Медведевой и ее нерадивая сестра Настенька, которую играет Иустина Зимина. За домашним очагом присматривает добрый домовой — Эдуард Мартенц.

Героям предстоит пройти через волшебные превращения и испытания, которые проверят их чувства и способность делать добро. Меняется и кот Мафонька: встретившись с Настенькой, Аленушкой и домовым, он осознает зло, окружавшее его прежде, и решает отправиться вслед за новыми друзьями.

Спектакль идет без антракта, а события стремительно перемещаются не только по сцене, но и в зрительный зал и фойе. Героям предстоит найти волшебный цветок, а Бабе-яге и домовому — устроить настоящий «слалом» по болоту в борьбе за него.

Перед зрителями встает сразу несколько вопросов: кто победит в этом необычном состязании, кому удастся расколдовать Настеньку, которую отворотное зелье заставило забыть самых близких, и что поможет героям найти дорогу домой и одолеть зло.

Новая постановка стала первым спектаклем детского творческого сезона Великолукского драматического театра.

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