Посвящённый творчеству Ольги Берггольц моноспектакль пройдёт в Пскове

23:58, 07 сентября 2026, ПАИ

Показ моноспектакля «Пишу кругами», посвящённого жизни и творчеству ленинградской поэтессы и журналистки Ольги Берггольц, пройдёт в Пскове 12 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Показ приурочен к 85‑й годовщине со дня начала блокады Ленинграда. Спектакль представят актриса Юлия Романова и режиссёр Михаил Мигунов из «Театра на Ланском» (Санкт‑Петербург). Постановка создана на основе стихов и дневниковых записей Ольги Берггольц, весь звучащий в спектакле текст принадлежит ей.

В центре сюжета биография женщины с непростой судьбой: в постановке отражены этапы её становления как автора и тяжёлый путь через блокаду. Создатели спектакля стремятся показать, как, несмотря на суровые испытания, Берггольц стремилась оставаться правдивой и настоящей.

Спектакль «Пишу кругами» – дипломант межрегионального театрального фестиваля «Тарарабумбия». Также он удостоен специального диплома фестиваля‑конкурса моноспектаклей «Я – театр» в номинации «За актёрскую исповедальность» (категория «Видеоспектакль. Профессионалы»).

Начало мероприятия в 16:00.

Ранее сообщалось, что 24-й военный оркестр Краснознамённого ордена Суворова Южного военного округа из Ростова-на-Дону выступит на V Военно-музыкальном фестивале «Михайловский бастион» в Пскове. Концерты пройдут 12 и 13 сентября на стадионе «Машиностроитель».